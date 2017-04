Koningin Máxima opent tentoonstelling met eeuwenoud verboden porselein van de keizer

DELFT - Koningin Máxima heeft vrijdagochtend in Delft de tentoonstelling 'Verboden porselein' geopend. De expositie van Museum Prinsenhof toont Chinees porselein uit de Ming-dynastie (1368-1644), dat speciaal voor de keizers werd gemaakt.

Van ieder ontwerp werden reeksen gemaakt, zodat de keizer alleen het beste porselein te zien kreeg. De keizer koos daarna de mooiste. Het keramiek dat niet gekozen werd, moest worden vernietigd.Toch is een gedeelte bewaard gebleven. Die stukken zijn begin jaren 80 van de vorige eeuw gevonden tijdens archeologische opgravingen in de Chinese stad Jingdezhen. Het is het allervroegste porselein dat speciaal voor keizers van China is gemaakt. 500 jaar later wordt het porselein alsnog tentoongesteld.Vanwege de tentoonstelling hebben Chinese en Nederlandse kunstenaars in Jingdezhen en Delft objecten gemaakt van porselein en Delfts aardewerk.Verboden porselien - Exclusief voor de keizer is van 8 april tot 9 juli te zien in Museum Prinsenhof in Delft.