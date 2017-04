'Hartklachten en benauwdheid' door hoge werkdruk in het onderwijs

REGIO - Administratieve rompslomp, veel te grote groepen, en te veel leerlingen met gedrags- en leerproblemen. Dat zijn de belangrijkste oorzaken van de hoge werkdruk in het basisonderwijs, blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen onder onderwijzers.

Eén van de 51 respondenten uit de regio van Omroep West is Ben Huisman uit Zoetermeer. Hij stond 42 jaar voor de klas, totdat hij in november tegen een burn-out aanliep. 'Ik kreeg hartklachten, benauwdheid, gehoorklachten, en dat kwam allemaal door stress in het onderwijs.'Landelijk deden 700 onderwijzers aan het onderzoek mee. Van de 51 leerkrachten uit onze regio die hebben meegewerkt geeft 16 procent aan dat hun werkdruk laag is. 84 procent geeft de werkdruk (op een schaal van 1 tot 10) een 7 of hoger.'Je bent niet alleen leraar maar ook nog administratief medewerker, conciërge, politieagent en verzorger', zegt één van de andere deelnemers aan het onderzoek. 'Er komt veel administratie bij kijken en ouders willen regelmatiger een gesprek', noemt een ander. 'Veel vergadertijd, niet altijd even effectief.''Je taak wordt steeds groter, waardoor je steeds minder tijd hebt om met de kinderen te werken', zegt Huisman. 'Daardoor worden je resultaten ook minder. Dan kom je in een spiraal naar beneden terecht.'Er worden door de onderwijzers meerdere oorzaken genoemd voor de hoge werkdruk. De belangrijkste zijn de administratieve rompslomp als het bijhouden van dossiers, leerlingvolgsystemen en plannen; te veel leerlingen met gedrags-, taal- en leerproblemen; en dat allemaal in groepen die toch al te groot zijn.Verder noemen leerkrachten de jaarurennorm die hen opbreekt; het lesgeven in combinatieklassen; ontbreken van ondersteunend personeel; onderwijsvernieuwingen; te veel vergaderingen; slechte schoolgebouwen; organiseren van extra activiteiten als schoolreisjes en feestjes; onderhouden van contact met ouders; houding van de schoolleiding; nascholing; en tot slot de slechte computersystemen.Werkstress lijkt niet te maken te hebben met de leeftijd of ervaring van onderwijzers. Mensen die meer dan dertig jaar in dienst zijn, ervaren werkdruk en administratieve belasting als een net zo groot probleem als leerkrachten die net zijn begonnen. Ook zijn er geen verschillen te zien tussen verschillende regio's of tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.Maar er worden ook oplossingen genoemd: kleinere klassen , meer personeel, meer tijd voor de klas, minder regels en - zeggen zij met schroom - meer salaris. 'Het is toch een vorm van waardering', zegt Ben Huisman. 'En dat is voor iedereen goed.'De Algemene Onderwijsbond heeft de kabinetsformateur een brandbrief gestuurd. Een nieuw kabinet heeft ruim 2,3 miljard euro extra nodig om de werkdruk terug te brengen. Een beter salaris kost 3,6 miljard. Voorlopig komt 'onderwijspartij' D66 niet verder dan 1 miljard extra voor het hele onderwijs.