Buurt wil appartementen in leeg kantoorpand en maakt eigen plan

DEN HAAG - Het voormalige Azivo-pand aan de Oude Haagweg in de Haagse Houtwijk moet worden omgevormd tot appartementen, multi-functionele ruimtes en enkele kleine kantoren. Dat plan is door het Wijkberaad Houtwijk neergelegd bij de eigenaar van het pand dat al jaren leegstaat.

Dat blijkt na een belronde naar aanleiding van een vraag van Marion Rob-Glas. Zij reageerde tijdens de live Facebookvergadering van Omroep West. Rob-Glas wilde weten wat er met het pand gaat gebeuren, omdat het er – zoals ze het zelf zegt – ‘niet uitziet’.Voorzitter Aad Allaart van de Bewonersvereniging Laan van Vredestein en Oude Haagweg is het daarmee eens: 'Er moet echt wat gebeuren. Het is een groot dood geval met een slecht verlichte parkeerplaats waar idioot hoog groen groeit. Daar gebeuren ook wel eens dingen die je niet wilt hebben in je buurt.'Makelaar Ramon Meesters is voorzitter van het wijkberaad Houtwijk en heeft samen met enkele architecten een plan gemaakt voor het oude pand. Er moeten appartementen en ruimtes in komen waar allerlei activiteiten kunnen worden ontplooid.Allaard: 'Het mes snijdt dan aan twee kanten. De wijk hier vergrijst en veel mensen willen kleiner gaan wonen, maar ze willen wel in de wijk blijven. Dat kan nu niet. Als daar appartementen komen, kan het wel en kunnen de woningen weer naar de jongere generatie. Daarom pleit ik er ook voor om in een van die multifunctionele ruimtes een kinderopvangcentrum te vestigen.'Het plan staat of valt met de bereidwilligheid van de eigenaar om het uit te voeren. Het Azivo-pand is eigendom van de Rotterdamse projectontwikkelaar Van Herk. Drie jaar geleden sneuvelde een soortgelijk plan omdat Van Herk er onvoldoende financieel voordeel in zag. Daarom is het plan nu verder onderbouwd met behulp van architecten.'De gevels moeten natuurlijk worden vervangen', zegt Aad Allaart van de Bewonersvereniging. 'En het hele pand is zwaar verouderd. Maar als je naar de constructie kijkt, ziet het er echt heel goed uit. Daar kan van alles. Het is zelfs sterk genoeg om letterlijk topappartementen te bouwen op het dak.'Het voormalige Azivo-pand heeft een rijke historie. Ooit zaten er de kantoren van bandenfabrikant Vredestein. Sinds 2011 staat het gebouw leeg.Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat zij er geen partij in zijn, maar de ontwikkelingen op de voet volgen. Het gebouw staat ook op de agenda bij een speciale 'taskforce' van de gemeente die leegstaande kantoorpanden een nieuw leven moet geven. Maar de bal ligt bij de Rotterdamse eigenaar Van Herk. Die kon vrijdag geen commentaar geven op de ontwikkeling.