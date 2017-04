Waarom is reizen met de tram in Den Haag duurder dan in Rotterdam?

DEN HAAG - In vergelijking met andere grote steden is het in Den Haag aan de dure kant om met de bus en tram te reizen. Hoe komt dit? Vijf vragen over de prijzen in het openbaar vervoer.

De prijs van het regionale openbaar vervoer is opgebouwd uit een basistarief (89 cent) en een tarief per kilometer. Dit kilometertarief verschilt per regio. Van de vier grote steden spant Den Haag met 15,5 cent per kilometer de financiële kroon. Amsterdam volgt Den Haag op de voet met 15,4 cent. Rotterdam en Utrecht hebben een tarief van 13,7 cent. Met 3,50 heeft Den Haag ook de duurste uurkaart van de vier steden.Toen de ov-chipkaart een paar jaar geleden in de plaats kwam van de strippenkaart, zijn voor iedere regio kilometertarieven bepaald. 'Sindsdien kunnen de kilometertarieven verschillen', zegt een woordvoerder van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) die de tarieven vaststelt. In de voormalige regio Haaglanden is er in het verleden voor gekozen om overheidsbezuinigingen op te vangen door het kilometertarief meer te laten stijgen. 'Hiermee is voorkomen dat er nog meer bezuinigd moest worden op het ov in Haaglanden.'Metrocov adviseert de metropoolregio over de tarieven. Deze groep heeft voor 2017 een positief advies gegeven. 'We hadden de keuze: of het kilometertarief omhoog of bezuinigen op voorzieningen. We hebben een beetje geschipperd', zegt Arnold van der Heijden van de consumentenorganisatie. 'Natuurlijk zijn we er niet gelukkig mee dat we de duurste zijn, maar je moet van twee kwaden de minst kwade kiezen.'Reizigersorganisatie Rover doet geen uitspraken over de prijsverschillen. De club heeft geen klachten over de hogere tarieven binnengekregen.Ov-bedrijven zoals HTM doen een tariefvoorstel aan de metropoolregio. Dit wordt voorgelegd aan consumentenorganisaties zoals Metrocov. De metropoolregio stemt vervolgens wel óf niet in met de voorstellen. 'Een samenstelling van factoren bepaalt de prijs. Het is niet zo makkelijk', zegt Ernst Moeksis van HTM. 'Wat betaalt een ov-bedrijf aan energiekosten? Wat betaalt een vervoerder aan zijn personeel? Wat is de staat van je techniek? Wat is het percentage zwartrijders? Kortom, het is een enorme puzzel. Het verschilt per regio omdat elk bedrijf verschillende kostenfactoren heeft.''In de voormalige regio Rotterdam is het kilometertarief alleen gestegen met de jaarlijkse index. Hierdoor is de ontwikkeling van de tarieven niet gelijk met elkaar opgelopen', aldus de metropoolregio.