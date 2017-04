Zoenen, benen omhoog en in billen knijpen: celstraf voor aanranding

DEN HAAG - Een 35-jarige Hagenaar heeft een cel- en taakstraf gekregen voor het aanranden van een jonge vrouw in Den Haag. De man ging vorig jaar zomer op haar liggen, kuste haar, kneep haar in haar bil en deed haar benen omhoog.

De rechter heeft de man hiervoor een gevangenisstraf van 28 dagen gegeven, waarvan 18 dagen voorwaardelijk. Ook moet hij een taakstraf van 100 uur uitvoeren.Op 14 juli vorig jaar was de vrouw samen met haar zus in het centrum waar ze twee mannen tegenkwamen. Haar zus kende één van de twee en het slachtoffer raakte met de andere man aan de praat. Ze vond het in eerste instantie wel leuk en zoende met hem.Op een bepaald moment was ze er klaar mee en vertelde ze dat ze verder niets van hem wilde. De man accepteerde dat niet en heeft haar op de trappen van een portiek in de buurt van het Lorentzplein aangerand. De vrouw kon uiteindelijk wegrennen. Haar zus zag de aanranding niet. Ze ontmoette haar zus even later, de vrouw was in tranen en stond te trillen op haar benen.Volgens de rechter is 'de lichamelijke integriteit van het slachtoffer geschonden'. 'Het is voor het slachtoffer een zeer beangstigende ervaring geweest', aldus de rechter.Een paar maanden later heeft dezelfde man bij een aanhouding in Den Haag twee agenten bedreigd en beledigd. Ook heeft hij het ruitje van zijn celdeur kapotgeslagen. De rechtbank heeft hem ook hiervoor veroordeeld.