SP Den Haag verbaasd over 'verdwenen archief'

DEN HAAG - De SP in Den Haag verbaast zich erover dat de woningcorporaties niet weten hoeveel geld ze hebben gestoken in de in opspraak geraakte stichting van voormalig Vestia-topman Erik Staal. Die zit vast op verdenking van verduistering.

Staal zou 1,2 miljoen euro voor eigen gebruik hebben gehaald uit de stichting Housing Association South Africa (HASA). Die stichting werd mede gefinancierd door Vestia en had tot doel om betaalbare huizen te bouwen in Zuid-Afrika. De bestuurder zit inmiddels vast.De woningcorporaties in de regio zijn verenigd in de SVH dat zelf oprichter is van de HASA. De huidige directeur weet dat niet en laat aan Omroep West weten niet te kunnen achterhalen hoeveel geld erin is gestoken.'We zijn een paar jaar geleden overgegaan op een digitaal archief en we zijn ook nog eens verhuisd. De papieren archieven uit die periode zijn niet meer aanwezig en ik betwijfel of die er ooit waren', zegt SVH-directeur Jolanda Hoogeboom.Het Haagse SP-raadslid Aisha Akhiat schrikt hiervan. 'Het kan toch niet zo zijn dat ze niet weten waar hun geld is gebleven. Het is tenslotte gemeenschapsgeld', zegt ze. Akhiat noemt het 'behoorlijk onhandig', maar weet niet of het strafbaar is, omdat de stichting in 1996 is opgericht. 'Dat is wel lang geleden'.