'Blinden willen ook graag weten wat er op stille momenten gebeurt'

Foto: Rob Vlastuin

LEIDEN - Blinden en slechtzienden willen ook graag weten wat er in een film gebeurt op momenten dat er niet gesproken wordt. Daarom is audiodescriptie bedacht. Dat omschrijft wat er in een film of op tv gebeurt en te zien is.

In een mini-bioscoop aan de Lange Mare in Leiden kunnen voorbijgangers ervaren hoe audiodescriptie bij een film werkt. 'Het geeft mij om een betere voorstelling van de film. Ook als er niks wordt gezegd, krijg je een goed idee wat er gebeurt', zegt de blinde Bianca Peeks.



Nederland telt zo'n 350.000 blinden en slechtzienden, maar audiodescriptie wordt nauwelijks toegepast. Terwijl voor doven en slechthorenden wel voldoende voorzieningen zijn.



Petitie



Met de mini-bioscoop trapt belangenvereniging Bartiméus Sonneheerdt een landelijke campagne af om meer films en tv-programma's te voorzien van audiodescriptie. De bijbehorende petitie is inmiddels al 7.000 keer ondertekend.



De eerste reacties uit de mini-bios zijn positief: 'Mensen die slecht zien of blind zijn, mogen ook gewoon genieten van een leuke film', zegt één van de bezoekers. 'Op deze manier kan dat een stukje beter. En daar help ik graag aan mee.'