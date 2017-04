Er is nog veel onduidelijk over het zogenoemde 'stoepkrijtverbod': hoe zit het nou precies?

DEN HAAG - Spelende kinderen en straatartiesten zijn in veel plaatsen illegaal bezig als ze met stoepkrijt aan de slag gaan. Dat is vreemd, vinden veel mensen. Zo ook Kevin Remeijsen, Marina Huisman en Leon Verbeek. Zij reageerden vrijdagochtend tijdens de vergadering op Facebook van Omroep West. Maar hoe zit het nou precies? Vijf vragen over het stoepkrijtverbod.

De afgelopen dagen laaide de discussie op over een regeltje uit de algemene plaatselijke verordening (APV) nadat GroenLinks in Den Haag hierover vragen stelde aan de raad. Hierin staat dat op het gebruik van stoepkrijt een verbod staat en dat is 'kinderachtig' volgens de partij. Dit geldt in onder andere Den Haag, Delft en Rijswijk. Nog wel, want in Delft en Den Haag zijn partijen al bezig om dit, net als in Leiden, op te heffen.Het verbod is onderdeel van een meer algemene regel. Er bestaat niet zoiets als 'het stoepkrijtverbod'. Als er misbruik wordt gemaakt van materialen als teer, verf of dus ook krijt, kan de politie op basis van deze regel mensen een boete geven. De algemene regel is ooit aangenomen om ervoor te zorgen dat er een basis is voor bepaalde overtredingen in openbare ruimtes.Jan Langstraat van de gemeente Delft vertelt over hoe zij deze regel gebruiken. 'Wij zullen dit niet toepassen op spelende kinderen of stoepkrijtartiesten. Het gaat ons om bedrijven die krijt gebruiken voor commerciële belangen. Wij hebben bijvoorbeeld ooit een winkelier gehad die via stoepkrijt reclame maakte voor zijn winkel. Dat willen we niet. Ook als er bijvoorbeeld aanstootgevende of racistische leuzen worden geschreven, zullen wij ingrijpen. En dan is deze regel fijn, omdat we dan een basis hebben om mensen op aan te spreken of aan te houden.'Je zult misschien denken: Als die regel er toch al is en hij zit de handhavers en de burgers niet in de weg, waarom zou je de regel dan willen veranderen? STIP is de politieke partij die zich in Delft bezighoudt met de kwestie. Raadslid Elwin van Beurden: 'Ik snap deze vraag, maar wij vinden het toch belangrijk dat het verandert. Mensen moeten duidelijkheid kunnen krijgen over wat precies wel en niet mag. Regels zijn er voor meer veiligheid, niet om mensen te verwarren.'Over een maand zal er zowel in Delft als in Den Haag meer duidelijk zijn over het verbod. Arjen Kapteijns die namens GroenLinks in Den Haag vragen stelde aan de raad, verwacht dat de verandering door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund gaat worden. In de APV over plakken en kladden staat: 'Het is verboden zonder schriftelijke toestemming (...): de weg met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.'Wat GroenLinks in Den Haag en STIP in Delft willen is het stukje 'krijt en kalk' eruit te halen. In Leiden is dat al gebeurd.Er zijn geen aanleidingen dat het krijten met stoepkrijt schadelijk zou zijn voor het milieu of gezondheid. Eerder begon GroenLinks hierover maar alleen maar omdat dit volgens de partij een vraag is die mensen zouden kunnen krijgen. Ze wilden onzekerheid daarover vast voor zijn. Kapteijns: 'Bij andere stoffen in dit artikel snappen wij dat ze verboden zijn, maar stoepkrijt is niet schadelijk en is daarbij na één regenbui alweer weggespoeld. Dus hier moet een uitzondering voor komen.'