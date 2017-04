D66 Den Haag zoekt lijsttrekker

D66 buttons

DEN HAAG - D66 in Den Haag is op zoek naar een lijsttrekker. De partij houdt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een verkiezing waarbij de leden hun ideale kandidaat kunnen aanwijzen. Kandidaat-lijsttrekkers kunnen zich melden tot maandag 1 mei, 17.00 uur.





Alleen kandidaten die minimaal een half jaar lid zijn van D66 mogen zich melden. Bovendien moet de kandidaat-lijsttrekker minimaal 50 ondersteuningsverklaringen met zich meebrengen van stemgerechtigde D66-leden.





Van Engelshoven



Op 20 mei is er een lijsttrekkersdebat en een dag later tot en met 4 juni kunnen de leden stemmen op hun ideale D66-kandidaat. De vorige lijsttrekker was Ingrid van Engelshoven. Zij is inmiddels Tweede Kamerlid.



