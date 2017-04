Gezocht: knuffelkonijn van Nicotoy

DEN HAAG - De ouders van de een jaar oude Novée struinen winkelcentra af om te zoeken naar een knuffelkonijn van het merk Nicotoy. SuperDebby zoekt mee!

Sinds de geboorte van dochertje Novée ligt het konijn standaard in het ledikant. Maar aangezien het konijn ook wel eens per ongeluk bij opa en oma blijft slapen is vader Johan op zoek naar een reserve knuffel. Novée komt namelijk echt niet in slaap zonder haar konijn...



Het merk van haar witte knuffel is Nicotoy, heeft grote oren en is ongeveer 35 centimeter groot. Zie foto bovenaan de pagina.



Herken jij deze knuffel en weet je waar je deze kunt kopen? Mail ons dan naar superdebby@omroepwest.nl.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden