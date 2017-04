OM eist celstraf bedreiger burgemeester Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - De bedreiger van de burgemeester van Midden-Delfland Arnoud Rodenburg, Jan van V. uit Maasland, moet van het Openbaar Ministerie de cel in. De officier van justitie eiste vrijdag vier maanden cel, waarvan drie maanden voorwaardelijk.

Rodenburg ontving na zijn herbenoeming als burgemeester twee anonieme dreigbrieven . De 58-jarige man uit Maasland werd in juni vorig jaar opgepakt. Bij de brieven aan Rodenburg in maart en mei zaten twee bewerkte foto's. Op de één was Rodenburg afgebeeld met een haai op de achtergrond . Ook zou de man uit Maasland de weduwe van de gemeentesecretaris hebben gechanteerd en wethouder Annemiek de Goede-van Tiel per brief hebben uitgescholden.Van V., die niet aanwezig was in de rechtszaal, ontkende de dreigbrief te hebben verstuurd, maar er is wel bewijsmateriaal op de envelop en postzegel gevonden. Ook op de brief aan wethouder Van Tiel en de chantagebrief aan de weduwe van gemeente-secretaris Veenman is dna-materiaal van de verdachte gevonden. De chantagebrief was bedoeld om de gemeentesecretaris vals te beschuldigen.Volgens de officier van justitie Leonie Pronk is het dna-bewijsmateriaal wettig overtuigend. Zij neemt het de verdachte ook kwalijk dat Van V. geen verklaring en inzicht heeft gegeven. Zij vindt dan ook dat de verdachte de cel in moet. Ook eist het OM een meldplicht bij de reclassering, een psychiatrische behandeling, een contactverbod en wil de officier van justitie dat hij een schadevergoeding betaalt aan de weduwe van de gemeentesecretaris.De advocaat van de verdachte vindt het bewijsmateriaal niet overtuigend en volgens hem zijn de brieven geen echte dreigbrieven. In de brieven staat bijvoorbeeld niet 'Ik snijd je in stukken' of 'ik schiet je dood'. Volgens hem is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs en pleit hij voor vrijspraak.De uitspraak is over twee weken.