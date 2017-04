Yvonne (53) zoekt een batikmaatje in omgeving Leiden

Batik is een traditionele stofdruktechniek uit Azië. (Foto Pixabay)

DEN HAAG - Ze heeft ooit een batikset cadeau gekregen, maar zonder hulp durft ze zich er niet aan te wagen. Yvonne Brunningmeijer (57) uit Noordwijk zoekt iemand in omgeving Leiden die haar de fijne kneepjes van het batikken kan leren.

Batik is een traditionele stofdruktechniek uit Azië. Op een doek worden met een stempel of gietkannetje met hete was patronen gemaakt. De stof wordt met de hand of in een dompelbad gekleurd. 'Het is een hele ingewikkelde techniek die ik graag zou willen leren.Het setje dat ik heb gekregen staat al tien jaar in de kast. Ik durf er niet aan te beginnen omdat ik niet weet hoe het moet', zegt de creatieve Yvonne.



Ze maakt in haar vrije tijd zelf sieraden en geeft ook les in het sieraden maken. Ze wil graag een nieuwe techniek leren zodat zij dat op den duur ook weer kan overbrengen aan haar leerlingen. 'Ik heb de hoop dat ik door mijn oproep bij SuperDebby kan slagen. Den Haag wordt ook wel het Indisch hofje genoemd. Daar moet toch iemand tussen zitten die het batikken onder de knie heeft.'



Kun jij Yvonne aan een batikmaatje helpen of kun je de techniek zelf aan haar leren? Laat het ons weten. Mail naar superdebby@omroepwest.nl









