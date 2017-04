Gewonde bij steekpartij in Den Haag

Het slachtoffer is een huis in gevlucht in de Pasteurstraat (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In de omgeving van de Oudemansstraat in Den Haag is vrijdagmiddag iemand neergestoken. Dat meldt de politie. De dader is voortvluchtig.

Het gewonde slachtoffer is een huis in de Pasteurstraat in gevlucht en heeft daar de hulpdiensten gebeld of laten bellen. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij er aan toe is en wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.



De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen die in de omgeving van de Oudemansstraat iets hebben meegekregen van de steekpartij. Het slachtoffer zal vanavond in het ziekenhuis worden gehoord. Dan hoopt de politie meer te horen over wat er is gebeurd en wat de aanleiding is geweest.