'Het is wel te hopen dat ADO Den Haag zich dan al veiliggespeeld heeft'

DEN HAAG - Met nog vijf speelrondes te gaan loopt de eredivisie op zijn eind. Voor ADO Den Haag zijn het spannende weken. Lukt het de ploeg zich rechtstreeks te handhaven? Moet er nacompetitie gespeeld worden? Of erger? De komende weken gaan we aan de hand van vijf stellingen voorbeschouwen met de analisten van Radio West Sport.

We beginnen met Wilfred van Leeuwen, oud-assistent van ADO en op dit moment werkzaam als trainer van VVSB. Hij hoopt dat het ADO Den Haag lukt zich voor de laatste speelronde veilig te spelen.'De laatste wedstrijd van het seizoen is tegen Excelsior (de nummer zeventien van de eredivisie, red). Bij hen gaat het ook nog ergens om. Het is dus wel wenselijk dat ADO dan al veilig is. Ze hebben dan in ieder geval niet meer die laatste finale, waarin het dan echt moet.'Of Tom Beugelsdijk volgens Van Leeuwen weer terug moet keren in de basis en of Fons Groenendijk na de tweede overwinningen het lek boven heeft gekregen, zie je hieronder.