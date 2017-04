Verdachten van bedreiging met vuurwapen in Delft weer vrij

DELFT - De twee mannen die vorige week werden aangehouden in Delft omdat ze gedreigd zouden hebben met een vuurwapen, zijn weer op vrije voeten.

Bij hun aanhouding in de wijk Tanthof werden twee waarschuwingsschoten gelost door de politie. Uiteindelijk bleken de mannen geen vuurwapen te hebben.Op de Derde Werelddreef in Delft was vorige week vrijdag een hoop commotie na een verkeersruzie. De politie achtervolgde het tweetal kort en loste daarbij twee waarschuwingsschoten. Ook werd de politiehelikopter ingezet.De aangehouden mannen waren een 27-jarige man uit Den Haag en een 30-jarige man uit Delft. Ze zijn afgelopen maandag weer vrijgelaten. Er loopt nog een onderzoek naar mogelijk drugsbezit van het tweetal.