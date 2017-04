Kijker Team West ziet gezochte winkeldief lopen in centrum Den Haag

Den Haag - Dankzij een alerte kijker van het opsporingsprogramma Team West heeft de politie een 34-jarige Hagenaar aangehouden. Hij wordt verdacht van een winkeldiefstal bij Mediamarkt in Rijswijk.

De kijker zag de man vrijdagochtend lopen in het centrum van Den Haag en belde meteen de politie. De man was op 28 maart namelijk te zien in Team West op bewakingsbeelden van een diefstal van een iPad De politie heeft de man vervolgens aangehouden en de recherche onderzoekt de zaak verder. De beelden zijn na de aanhouding verwijderd van de website van Omroep West.