Robin Haase bezorgt Oranje eerste overwinning

DEN HAAG - De Haagse tenniser Robin Haase heeft vrijdag overtuigend de openingspartij gewonnen tegen Bosnië-Herzegovina in de Daviscup: 3-1. De mondiale nummer 48 overtroefde Mirza Basic, de nummer 170 van de wereld, in het eerste enkelspel. Het werd 6-4 6-2 5-7 6-3.

De eerste set ging aanvankelijk gelijk op. Onder toeziend oog van de nieuwe teamcaptain Paul Haarhuis, die bij het mannenteam debuteerde, wist Haase in de achtste game de eerste break te pakken. Hij kon bij 5-3 serveren voor setwinst, maar leverde zijn opslag na een dubbele fout in. Bij 5-4 kon Haase het wel afmaken.In het tweede bedrijf liep de Hagenaar direct uit naar 3-0 en wist hij zijn voorsprong vast te houden. Basic kreeg in de derde set last van zijn bovenbeen en moest zich laten behandelen. Toch veerde de Bosniër op en trok zelfs de rommelige set met 7-5 naar zich toe. Haase hervond daarna zijn ritme en bezorgde Nederland het eerste punt.