Man mishandeld na woordenwisseling in koffiehuis

DEN HAAG - Een 21-jarige man uit Den Haag is woensdagavond op de Loosduinsekade mishandeld. Ook is zijn scooter vernield. Dat meldt de politie vrijdag. De dader is nog niet opgepakt.

De Hagenaar kwam de dader tegen in een koffiehuis aan de Regentesselaan, waar de twee een woordenwisseling kregen. Toen het slachtoffer om 23.00 uur het koffiehuis verliet, stond de dader hem op te wachten en vervolgens achter de Hagenaar aanging.



De 21-jarige man liep met zijn scooter aan de hand op de Loosduinsekade. Ter hoogte van de Paul Krugerlaan werd hij mishandeld door de man met wie hij een woordenwisseling had gehad in het koffiehuis. Daarna vernielde de dader de scooter.



Gewond



De Hagenaar liep verwondingen op aan zijn gezicht. De dader is nog niet opgepakt.



