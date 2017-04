'Supermarktmonster' komt toch niet naar Delft

Archief foto

Delft - Na maandenlange acties van buurtverenigingen van de binnenstad Delft is er opeens succes. Er komt geen Lidl in de binnenstad. Wethouder Lennart Harpe liet de bewoners van Delft in de raadsvergadering van deze week blij verrast achter.

Projectontwikkelaar Kennermerland kreeg vorige maand drie weken tijd om hun plan te wijzigen. De termijn hiervoor verstreek afgelopen week. Maar in plaats van het vernieuwde plan te presenteren, werd er extra tijd aangevraagd voor een geheel nieuw plan, zónder supermarkt.



Een onverwachte wending dus, hoewel het voor buurtbewoners niet helemaal als nieuws kwam. 'We kregen al wel een vermoeden dat dit niet zou doorgaan’, vertelt Sonja Sint van belangenverenging Zuidpoort. ‘Er zou ook een parkeergarage gebouwd worden, maar het kwam maar niet tot een werkend plan.’



Al meer dan een jaar actievoeren



De vereniging voert al meer dan een jaar actie tegen het 'supermarktmonster'. Sonja: 'Wij hebben heel erg duidelijk gemaakt dat we het er niet bij zouden laten zitten. Misschien heeft dat toch ook indruk gemaakt.'

De reden voor de niet ingediende aanvraag is niet bekend.



De projectontwikkelaar heeft van wethouder Harpe tot 28 april de tijd om samen met de gemeente een ander plan te verkennen. En dat is er een die de omwonenden een stuk gelukkiger stemt: zonder supermarkt maar met kleinschalige detailhandel en horeca en bovenwoningen.



Door: Redactie Correctie melden