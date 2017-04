Verkoop renbaan Duindigt van de baan

Paarden in actie op renbaan Duindigt in Wassenaar, tijdens het kampioenschap van Nederland. Foto: ANP.

WASSENAAR - De verkoop van de renbaan Duindigt in Wassenaar aan Kuynder B.V. is van de baan. De Stichting Beheer Renbaan Duindigt (SNDR) heeft deze week laten weten dat de verkoop niet gerealiseerd kan worden, omdat de toekomst van de renbaan niet gegarandeerd kan worden. Dat meldt de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR).

De NDR is teleurgesteld, maar 'ondersteunt de genomen acties volledig'. 'Het is voor de totale Draf- en Rensport in Nederland een bijzonder grote tegenslag. Maar door de genomen acties zijn financiële complicaties in het vervolgtraject gelukkig tijdig voorkomen.'Volgens de NDR zijn de consequenties ingrijpend en staat de SNDR voor grote uitdagingen. Ze vinden het behoud van de baan zelfs essentieel voor de sport. Daarom bundelen de twee de krachten. 'We spannen ons gezamelijk in om de geplande koersseizoen op Duindigt door te laten gaan.'