FNV: te weinig personeel voor ambulances

Ambulance broeders

DEN HAAG - In Den Haag, Utrecht en Rotterdam zijn de komende maanden problemen met de bezetting van de ambulances door verpleegkundig personeel. Daardoor kan de paraatheid in het geding komen, zo waarschuwt de FNV-bond Zorg en Welzijn.

Bondsbestuurder Fred Seifert meldde deze week dat vooral Utrecht de kroon spant met gaten in het rooster. Maar Den Haag en Rotterdam evenaren het aantal van bijna honderd open diensten nagenoeg, zo kreeg Seifert vrijdag door van zijn collega's. Ook elders knelt het.



Uitzendbureaus kunnen de open diensten opvullen met uitzendkrachten, maar of dit ook werkelijk gebeurt is de vraag, zegt de FNV'er. 'Er is nu al grote druk op het rooster. Met de komende vakanties, zeker in de zomer, wordt het nijpender. 'Uitzendkrachten moeten weliswaar ook gespecialiseerd zijn, maar er kleven allerlei bezwaren aan hun inzet, vindt de FNV.



