School in Katwijk geeft wiskundeleraar welkomstpremie van 10.000 euro

KATWIJK - Op de Pieter Groen school in Katwijk is een vacature voor een docent wiskunde, die een welkomstpremie van 10.000 euro kan krijgen. Scholen bieden geregeld welkomstpremies om leraren te lokken.

Vooral wiskundeleraren zijn erg gewild. De nood is zo hoog dat uitzendbureaus cv's van wiskundeleraren doorspitten op LinkedIn en ongevraagd e-mails sturen waarin banen worden aangeboden.



Tegen De Telegraaf zegt Johan Stevens, de directeur van de stichting Andreas College waaronder Pieter Groen valt, dat het geld alleen maar wordt gezien als een extraatje. 'Het is een aanvullende prikkel. Je moet ook zorgen dat je een goede en aantrekkelijke school bent. Dat is deze school. Maar Katwijk is ook de Randstad; wiskundedocenten zijn niet gemakkelijk te vinden.'



Ict-docent



Hij zegt dat ook de ict-docent 10.000 euro krijgt, omdat ook die lastig te vinden is. 'Je moet het zien als een soort arbeidsmarkttoeslag. Het lijkt alsof we smijten met geld, maar dat is niet zo. De 10.000 euro is bruto en een advertentiecampagne is veel duurder.'



Swier Garst van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren schrikt van de hoogte van de welkomstpremie, zegt hij bij het NOS Radio 1 Journaal. Hij schat in dat scholen voor dat bedrag op jaarbasis elke week twee uur extra les kunnen geven.



Goede werkomstandigheden



Hij denkt dat met zo’n welkomstpremie de problemen niet worden opgelost, maar slechts worden verplaatst. ‘Als een school een wiskundedocent gaat verliezen die naar een school gaat waar een groot bedrag wordt genoemd, dan heb je in Nederland geen probleem opgelost.’



Hij zegt ook dat hij niet weet of scholen met dat extra geld wel de beste docent aantrekken. ‘Ik denk eigenlijk dat wiskundeleraren niet zo erg zitten te wachten op veel geld. Goede werkomstandigheden zijn denk ik veel belangrijker voor mensen dan zo’n lokkertje van 10.000 euro.’