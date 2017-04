Johan Vlemmix haalt niet genoeg geld op met reuzenrad-actie Scheveningen

DEN HAAG - Zanger en Oranjefan Johan Vlemmix staat na 58 uur in het reuzenrad op de Pier in Scheveningen weer met beide voeten op de grond. Hij zat in de attractie om geld op te halen voor MS-patiënte Anita Smeets uit Heesch. Hij wilde 80.000 euro inzamelen, maar dat is bij lange na niet gelukt.

Om de ziekte van Anita te stoppen is een dure stamceltherapie nodig die door zorgverzekeraars niet vergoed wordt. Ze is toegewezen op doktoren in Spanje. Hoeveel geld er precies is opgehaald met de actie van Johan, is volgens hem nog niet duidelijk. In de loop van de week wordt dat bekendgemaakt. 'Maar het is wel duidelijk dat het bedrag bij lange na niet in de buurt komt van die 80.000 euro.' Volgens hem is er tot nu toe net genoeg opgehaald voor de reis naar Spanje.De zanger zat 58 uur in het reuzenrad. Hij mocht er alleen een paar keer uit 'voor een grote boodschap'. Vrijdagavond om 20.00 uur mocht Johan de attractie uit. Hij had toen meer meer dan 60 uur niet geslapen. 'Als je slaapt is een wereldrecord vestigen niet zo moeilijk', zegt hij daarover.'Het was heel zwaar', vertelt Johan zaterdag aan het einde van de ochtend aan Omroep West. Hij denkt dat hij er zo'n 1500 rondjes op heeft zitten.Vrijdagavond ging hij om 23.00 uur naar bed. 'Vanmorgen om half negen was ik er weer uit. Ik had wel wat langer in bed willen liggen, maar ik ga vandaag ook verhuizen.' Inmiddels gaat het wat beter met hem, maar hij is nog steeds wel wat 'draaierig'.Met zijn 58 uur verbreekt Johan een wereldrecord. Het record voor het langst in een attractie zitten stond op 50 uur.Johan baalt ervan dat er minder geld is opgehaald dan hij hoopte, maar de opbrengst demotiveert hem niet om nog een keer aan zoiets mee te doen. 'Ik zou het absoluut nog eens doen.'