Inbreker laat identiteitskaart achter

MONSTER - Een 35-jarige inbreker heeft het de politie wel heel erg makkelijk gemaakt. De man verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn ID-kaart tijdens een inbraak in Monster.

De bewoners van het huis waar de man probeerde in te breken, werden wakker van het gerommel. De inbreker sloeg op de vlucht, maar verloor daarbij zijn identiteitskaart.



De politie Westland laat op Facebook weten dat de man uit Monster daardoor makkelijk op te sporen was en inmiddels is 'opgehaald'.