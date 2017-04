Auto over de kop op Hildebrandplein Den Haag

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - Op het Hildebrandplein in Den Haag is zaterdag een auto over de kop geslagen. Brandweer en ambulances zijn ter plaatse gekomen, maar er hoefde uiteindelijk niemand naar het ziekenhuis.

De auto kwam volgens Regio15 vanuit de richting van de Troelstrakade en de automobiliste verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur. Toen de auto over de kop sloeg, werd ook een hek geraakt.



Door het ongeval was de weg richting Laak afgesloten en dit veroorzaakte meteen een lange file.