TOP/Quoratio-coach Jan Niebeek kent Blauw-Wit als zijn binnenzak: ‘Was jaren coach en speler'

Korfbalcoach (TOP) Jan Niebeek (foto: Orange Pictures)

SASSENHEIM - TOP/Quoratio staat vanavond voor het vierde opeenvolgende jaar in de Korfbal League-finale. Niet PKC, maar Blauw-Wit is de opponent van de Sassenheimers in de eindstrijd. En dat is extra bijzonder voor de trainer van TOP, Jan Niebeek. Hij speelde namelijk jaren in het eerste van het Amsterdamse Blauw-Wit en kent de club dus als zijn binnenzak.





‘Ik ken de club heel goed ja, haha’, vertelt de coach met een lach op zijn gezicht. ‘Ik ben daar in 1988 gaan spelen, kwam acht jaar in het eerste uit en was vier jaar coach van het eerste team. Nu speel ik nog steeds in het zesde met wat oud-spelers van die tijd en wat vrienden.’Dat Blauw-Wit in de finale staat is volgens Niebeek een hele knappe prestatie. Bekijk hieronder waarom hij dat vindt.

