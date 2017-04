FC Lisse in kraker te sterk voor Scheveningen

Steven Olsthoorn van FC Lisse (foto: Orange Pictures)

REGIO - FC Lisse is zaterdagmiddag als winnaar uit de bus gekomen in de kraker tegen Scheveningen. Op het eigen sportpark schoot invaller Steven Olsthoorn zijn ploeg vlak voor tijd naar de overwinning: 2-1.

Het duel tussen de nummer drie en twee van de derde divisie ging gelijk op. De ploegen waren aan elkaar gewaagd, maar kwamen voor rust niet tot scoren. Het was een matig eerste bedrijf.



Na de onderbreking werd er wel gescoord en was het spel aantrekkelijker. Sandro Calabro liet de Scheveningse supporters na een uur juichen. Lang mochten de bezoekers niet genieten van de voorsprong, want Rowdy van der Putten zette nog geen twee minuten later de gelijkmaker op het scorebord: 1-1.



Gouden wissel



Het was spannend op Ter Specke. Zou er nog een goal vallen? Het antwoord was ja. Zeven minuten voor tijd bracht FC Lisse-coach Robbert de Ruiter Olsthoorn binnen de lijnen en daar kreeg hij geen spijt van. Vijf minuten voor tijd tekende hij namelijk de winnende goal: 2-1.



Scoreverloop FC Lisse - Scheveningen 2-1 (0-0): 0-1 Calabro, 1-1 Van der Putten, 2-1 Olsthoorn



Door: Sportredactie Correctie melden