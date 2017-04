Rijnsburgse Boys in Katwijkse derby opnieuw te sterk voor Quick Boys

KATWIJK - Rijnsburgse Boys is er zaterdagmiddag voor de tweede keer dit seizoen in geslaagd Quick Boys te verslaan. De Katwijkse derby werd door de Uien met 3-4 over de streep getrokken. Het thuisduel met de blauw-witten werd door Rijnsburg met 7-1 gewonnen.

De sfeer was zoals altijd bij de onderlinge duels tussen Katwijkse amateurverenigingen opperbest. Bij de opkomst van de spelers werd het nodige vuurwerk afgestoken en kleurde Nieuw Zuid helemaal blauw.Quick Boys had in de eerste helft de overhand, kreeg de meeste kansen, maar die werden nauwelijks omgezet in doelpunten. Philippe den Hartog lukte het wel al na twee minuten te scoren, maar namens de thuisploeg bleef het daar voor rust ook bij. Joel Tillema maakte er niet veel later 1-1 van.Het publiek kreeg na de pauze met vijf doelpunten pas echt leuk voetbal te zien. Quick Boys kwam via Arie de Vreugd opnieuw op voorsprong. Rijnsburgse Boys moest dus weer in de achtervolging, maar wist weer op gelijke hoogte te komen. Joost Leonard schoot een strafschop koelbloedig binnen: 2-2.Toen Tillema voor de 2-3 tekende en Henry Opoku met rood in moest rukken, was het over voor Quick Boys. De vierde Rijnsburgse goal kwam op naam van Leonard. De 3-4 van invaller Max van Steen in blessuretijd was niet meer dan een doekje voor het bloeden.1-0 Den Hartog, 1-1 Tillema, 2-1 De Vreugd, 2-2 Leonard (strafschop), 2-3 Tillema, 2-4 Leonard, 3-4 Van Steen.Jason Oost (Quick Boys) mist penalty.Henry Opoku (Quick Boys).