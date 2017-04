Drukte op Zichtenburg door Turks referendum

Het loopt gestaag door bij het stembureau. (Foto: Mariët Overdiep)

DEN HAAG - Het is druk zaterdag op industrieterrein Zichtenburg in Den Haag, waar een stembureau is ingericht voor het Turkse referendum. Volgens een verslaggever van Omroep West zijn er steeds groepen van zo'n honderd mensen aanwezig om te stemmen. Ze komen met de auto of met een gehuurde bus.





De stembureaus zijn woensdagochtend al geopend voor het Turkse referendum, dat draait om een wijziging van de Turkse grondwet. Ook in Amsterdam en Deventer zijn stemlocaties. Er kan tot zondag gestemd worden.Als het volk instemt met de grondwetswijzigingen die president Recep Tayyip Erdogan in het referendum voorlegt, krijgt de president veel meer macht Hij zou onder meer zelf zijn kabinet mogen samenstellen, opperrechters benoemen en het parlement naar huis sturen.