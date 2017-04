FC Rijnvogels wint eindelijk weer en pakt belangrijke punten

FC Rijnvogels-aanvaller Jaap van Duijn (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - In de derde divisie lukte het FC Rijnvogels ruim vier maanden lang niet de volle buit te pakken, maar zaterdag hebben de Katwijkers eindelijk weer eens een overwinning geboekt. Op bezoek bij SteDoCo zegevierden de rood-witten met 1-3.

In het eerste bedrijf was er gevaar voor beide goals. Wat FC Rijnvogels voor rust niet lukte, lukte SteDoCo wel: scoren. Na een half uur spelen zette Luuk Molenboer de 1-0 op het scorebord.



Na de thee stond het vizier bij de Katwijkers wel op scherp. Jaap van Duijn schoot FC Rijnvogels langszij, waarna Arno Dijkstra voor de 1-2 tekende. SteDoCo zakte volledig door het ijs. Van Duijn bepaalde met zijn tweede van de middag de eindstand op 1-3.



Laatste plaats



Door de overwinning is FC Rijnvogels niet langer de hekkensluiter van de derde divisie. De ploeg van trainer Hein van Heek staat nu zestiende met een puntje meer dan nummer laatst Huizen.



Scoreverloop SteDoCo - FC Rijnvogels 1-3 (1-0): 1-0 Van der Wilt, 1-1 Van Duijn, 1-2 Dijkstra, 1-3 Van Duijn



