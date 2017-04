Gewonde bij ongeluk op de Woubrugseweg Alphen aan den Rijn

(Foto: AS Media)

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de Woubrugseweg in Alphen aan den Rijn is zaterdagmiddag de bestuurder van een bromfiets gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De bromfietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht, meldt AS Media.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Door het ongeval ontstond er op de Woubrugseweg een kleine verkeerschaos.