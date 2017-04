N207 Leimuiden-Alphen afgesloten wegens werkzaamheden

Archieffoto N207 (foto: John van der Tol)

LEIMUIDEN - Het verkeer in het noorden van de regio moet dit weekend rekening houden met extra overlast op de N207 tussen Leimuiden en Alphen aan den Rijn. De weg is afgesloten tot maandag 5.00 uur. De provincie Zuid-Holland werkt dit weekend aan het weggedeelte tussen de kruising Kruisweg/N446 en de rotonde Vriezenweg.

Ook eind april en in mei is er op dezelfde plek een weekendafsluiting. Het verkeer moet omrijden via de A4. Fietsers hoeven niet uit te wijken voor de werkzaamheden.



Het weggedeelte is ook afgesloten:

Van vrijdag 28 april 20.00 uur tot maandag 1 mei 05.00 uur en

van vrijdag 19 mei 20.00 uur tot maandag 22 mei 05.00 uur.



Omleidingsroutes en verkeersregelaars



Tijdens de afsluitingen geven gele borden de omleidingsroutes aan. Bij Leimuiden en Rijnsaterwoude worden verkeersregelaars ingezet. Op het weggedeelte worden nieuwe busstroken aangelegd, de kruispunten verbeterd en de bruggen over de Drecht en Leidsevaart vervangen. Door deze maatregelen kan het verkeer in de toekomst beter doorrijden en is de regio beter bereikbaar.