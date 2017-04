Kippenvel bij mars rond anti-homogeweld in Haagse binnenstad

DEN HAAG - Enkele honderden mensen hebben zaterdagmiddag in optocht door de Haagse binnenstad gelopen uit protest tegen anti-homogeweld. De mars is georganiseerd naar aanleiding van een incident in Arnhem vorig weekend. Daar werden twee homo's in elkaar geslagen.





Onderweg konden de stoet rekenen op applaus van omstanders. 'Ik kreeg er kippenvel van, geweldig', aldus één van de deelnemers. Naar aanleiding van de vechtpartij in Arnhem worden overal in het land dergelijke protestacties gehouden.



De deelnemers vertrokken allemaal uit hun eigen favoriete kroeg in de binnenstad en sloten zich bij de optocht aan. Ze liepen hand-in-hand en sommigen hadden regenboogvlaggen bij zich. De stoet was wel zo'n 200 meter lang, ging onder meer door de Grote Marktstraat en eindigde op het Spuiplein.