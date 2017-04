Opstelling ADO: Groenendijk laat elftal voor de derde keer in zes dagen staan

DEN HAAG - Fons Groenendijk heeft voor het duel van vanavond tegen FC Groningen voor dezelfde elf spelers als tegen Willem II en Roda JC gekozen. 'Ik denk niet dat ik deze keer kan verrassen', zei de coach van ADO Den Haag vrijdag al tijdens het wekelijkse persmoment.

Met deze opstelling lukte het ADO Den Haag deze week twee duels over de streep te trekken. Willem II en Roda JC werden geklopt, waardoor het gat naar het linkerrijtje nog maar zes punten is. Kan ADO Den Haag de week glansrijk afsluiten en meer afstand van de onderste regionen nemen?De laatste keer dat ADO Den Haag in eigen huis van FC Groningen won, was in het seizoen 2014/2015. Toen eindigde de ontmoeting in 3-0 voor de thuisploeg.Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati, Bakker; Becker, Havenaar, Duplan.Padt; Hiariej, Memisevic, Reijnen, Davidson; Tibbling, Bacuna, Jenssen, Drost; Linssen, Mahi.