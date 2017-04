Geen blafrecord, wel ruim 1100 euro voor Nouds hulphond

ZOETERMEER - Ze hebben hun best gedaan, de tientallen honden die zaterdag de 7-jarige gehandicapte Noud uit Zoetermeer te hulp schoten. Maar het wereldrecord blaffen werd net niet verbroken. Wel is er ruim 1100 euro ingezameld voor de stichting Help Noud aan een hulphond.

Noud heeft cerebrale parese waardoor hij in een rolstoel zit. Hij kan niet lopen en is spastisch. Een hulphond zou zijn leven een stuk makkelijker maken en bovendien wil Noud ook graag een hond als vriend. De zorgverzekering vergoedt zo'n hond niet omdat Noud nog te jong is. Daarom is zijn familie een crowdfundingactie gestart.Iedereen helpt mee. Zo verkoopt een bakker moorkoppen voor Noud, wordt er frituurvet ingezameld en zaterdag werd een poging gedaan om het record hard blaffen te verbreken in winkelcentrum Oosterheem.Doel was om boven de 124 decibel uit te komen, maar dat lukte niet. Hoe goed de honden hun best ook deden, de meter bleef steken op 101,5 decibel.Geen Guinness Book of Records dus, maar ondertussen leverde de actie wel weer ruim 1.100 euro op. De deelnemende baasjes doneerden allemaal minimaal 5 euro en de winkeliers verdubbelden het opgehaalde bedrag.Noud heeft inmiddels al een puppy op het oog , een witte Zwitserse herder, en hij wil hem YouTube noemen. Het beestje moet wel nog eerst opgeleid worden.