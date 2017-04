Tweede divisie: geen doelpunten bij Bollenstreekderby VVSB - Katwijk

Katwijk-captain Robbert Susan (foto: Orange Pictures)

NOORDWIJKERHOUT - VVSB - Katwijk is zaterdagavond geëindigd zoals het begon: 0-0. Daardoor blijft Katwijk in de subtop van de tweede divisie staat en VVSB in de middenmoot.

In de tweede divisie is Jong FC Twente sinds zaterdag gedegradeerd. Wie de tweede degradant wordt, is nog niet bekend. Spakenburg, Jong Vitesse, UNA en Hardenberg strijden daarom. Twee van deze vier ploegen moeten naar alle waarschijnlijkheid nacompetitie spelen om lijfsbehoud te realiseren.



Sinds vorige week is Jong AZ al kampioen. Er is geen nacompetitie om via een achterdeur naar de Jupiler League te promoveren.



Scoreverloop VVSB - Katwijk 0-0 (0-0).



