Nederlandse zaalvoetballers spelen gelijk tegen Georgië

DEN HAAG - Het Nederlands zaalvoetbalteam van de Haagse coach Max Tjanden is het kwalificatietoernooi voor het EK begonnen met een gelijkspel tegen Georgië. In Tbilisi werd het zaterdag 1-1, voor Oranje scoorde Jamal el Ghannouti.

Georgië kwam op voorsprong door een vroeg doelpunt van Archil Sebiskveradze. In de 27e minuut tekende El Ghannouti voor de gelijkmaker.In poule A, de groep van Oranje, won Italië met 2-1 van Wit-Rusland. Zondag staat Oranje tegenover Italië, eveneens in de Georgische hoofdstad. Dinsdag speelt de formatie van bondscoach Tjaden het laatste duel, tegen Wit-Rusland.De winnaar van de kwalificatiegroep plaatst zich voor het EK in Slovenië, dat eind januari en begin februari 2018 plaatsvindt in Slovenië. De nummer twee gaat naar de play-offs om de resterende tickets, evenals de beste nummer drie van de zeven kwalificatiepoules.