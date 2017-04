Handbal: Quintus verliest heenduel halve finale Europa Cup met één doelpunt verschil

Virto/Quintus (Foto: OrangePictures)

KWINTSHEUL - De handbalsters van Virto/Quintus uit Kwintsheul hebben zaterdagavond hun eerste wedstrijd in de halve finales van het Europa Cup-toernooi (Challenge Cup) nipt verloren. De Westlanders waren in Kroatië niet opgewassen tegen Lokomotiv Zagreb: 24-23.

Zondag is de return, wederom in Zagreb. Quintus mag na de kleine nederlaag nog hopen op de finaleplaats. De ploeg stond vlak voor tijd nog met 22-23 voor. Nooit eerder bereikte een Nederlandse ploeg de eindstrijd in het Europa Cup-toernooi.



