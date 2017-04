Feestweek in Den Haag! ADO Den Haag wint ook van FC Groningen en pakt negen punten in zes dagen

DEN HAAG - Ongekende weelde bij ADO Den Haag. Na de twee overwinningen op Willem II en Roda JC deze week, was de Haagse ploeg zaterdagavond ook te sterk voor FC Groningen. In het eigen Kyocera Stadion klopten de mannen van Fons Groenendijk de bezoekers uit het noorden met 4-3. Negen punten in zes dagen. Knap!

Groenendijk koos voor het duel tegen FC Groningen voor dezelfde elf spelers als tegen Willem II en Roda JC. Enigszins logisch, want deze formatie bleek de afgelopen week zeer succesvol. Never change a winning team, moet de coach gedacht hebben.Dat ADO Den Haag de laatste weken lekker bezig is, dat weten we. Maar wie voorafgaand aan het duel tegen Groningen had gezegd dat de Hagenaars na twintig minuten spelen met 3-0 voor zouden staan, die zou voor gek zijn verklaard. Maar, het stond er echt.Het was Danny Bakker die na een krap kwartier spelen de ban brak. De middenvelder opende de score na een slimme ingestudeerde hoekschop van ADO Den Haag. Hij tekende voor zijn eerste van het seizoen. Nog geen tien minuten later was het Dion Malone die de score verdubbelde. In tweede instantie schoot hij raak. Feest in het stadion, feest in heel Den Haag.Een bliksemstart, dat was misschien wel het beste woord voor alles wat er gebeurde. Mike Havenaar liet het Kyocera Stadion voor het half uur opnieuw ontploffen. De Japanse spits kopte binnen na een goede voorzet van Sheraldo Becker. Drie goals binnen het half uur. Groningen was het spoor bijster.Een aantal weken geleden zei Groenendijk dat het aan scorend vermogen ontbrak bij ADO Den Haag. Maar met Havenaar terug in de selectie, een veel fittere Becker op de rechterflank, is de voorhoede weer fris en fruitig. De afgelopen week werd dat al een beetje duidelijk, maar tegen FC Groningen gingen de groen-gelen los.Want na de rust ging ADO door waar het mee bezig was: scoren. Malone tekende voor zijn tweede van de avond, maar de Haagse formatie kon niet achterover leunen. Via een strafschop schoot Mimoun Mahi de 4-1 binnen en later was het Bryan Linssen die voor de twee Groningse treffer tekende. Het was dus even oppassen geblazen.ADO Den Haag was duidelijk geschrokken van de tegentreffers, stond duidelijk onder druk en FC Groningen rook bloed. De bezoekers gingen op zoek naar de 4-3 en kregen daar ook zeker kansen op. Die viel in de blessuretijd, maar het was voor Groningen te laat om op jacht te gaan naar de 4-4.De overwinning geeft ADO Den Haag weer een extra beetje lucht op de ranglijst. De ploeg heeft nu 32 punten vergaard, waarvan negen in de laatste zes dagen.1-0 Bakker, 2-0 Malone, 3-0 Havenaar, 4-0 Malone, 4-1 Mahi (strafschop), 4-2 Linssen, 4-3 LinssenZwinkels; Ebuehi, Meissner, Kanon, Meijers; Malone, El Khayati (76. Gorter), Bakker; Becker (67. Wolters), Havenaar (82. Fernandez), Duplan.Padt; Hiariej, Memisevic, Reijnen (75. Van Nieff), Davidson; Tibbling (57. Idrissi), Bacuna, Jenssen, Drost (65. Sørloth); Linssen, Mahi.Wilfried Kanon (ADO Den Haag)n.v.t.Jeroen Manschot11.348 (Kyocera Stadion, Den Haag)