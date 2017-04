TOP/Quoratio wint finale Korfbal League van Blauw-Wit Amsterdam

SASSENHEIM - TOP/Quoratio is voor het tweede jaar op rij landskampioen geworden. De Sassenheimers wonnen zaterdagavond in een tot de nok toe gevulde Ziggo Dome (12.500 toeschouwers) de finale van de Korfbal League van Blauw-Wit Amsterdam met 18-22.

Het was een gelijkopgaande wedstrijd waarbij de regerend landskampioen uit Sassenheim steeds een kleine voorsprong had. Zevenenhalve minuut voor tijd kwam TOP op 16-18 en dat bleek later de aanzet op de winst te zijn. Toen Mick Snel een minuut later de 16-19 op het scorebord schoot, kon het feest in de Bollenstreek losbarsten. Snel scoorde ook nog de 16-20. Dat was de beslissing, al vielen daarna nog vier treffers (18-22).Voor TOP is het de vierde landstitel in de clubgeschiedenis. Voor het eerst slagen de Sassenheimers erin om de titel te prolongeren. TOP won begin dit jaar ook al de Europa Cup. Dankzij deze landstitel mag TOP ook volgend jaar deelnemen aan 'de Champions League van het korfbal'.