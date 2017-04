Honderden motoren door Molukse wijk in Alphen aan den Rijn

Foto: AS Media

ALPHEN AAN DEN RIJN - Ronkende motoren zaterdagmiddag in Alphen aan den Rijn. Zo'n zevenhonderd motorrijders brachten een bezoek aan de Molukse wijk in de stad. Alphen was voor de tweede keer opgenomen in de route van de jaarlijkse Peringatan Ride Out.

Deze motortoertocht wordt gereden ter nagedachtenis aan Chris Soumokil. Dat was de tweede president van de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken. Hij werd op 12 april 1966 geëxecuteerd in Indonesië.



De motorrijders waren 's ochtends om 8.00 uur vertrokken uit het Limburgse Gennep en deden op hun weg naar Alphen ook de Molukse wijken in Nijmegen en Barneveld aan. De tocht eindigde rond 18.00 uur in Capelle aan den IJssel. In de Molukse wijken werden collectes gehouden voor financiële steun voor Molukse politieke gevangenen en hun families.