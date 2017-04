ADO beleeft heerlijke week: ‘Ongelooflijk dat we dit in zo’n korte tijd voor elkaar krijgen'

DEN HAAG - ADO Den Haag leeft weer. De Haagse eredivisionist heeft met drie wedstrijden in zes dagen een hele zware week achter de rug, maar er kan met een goed gevoel op worden teruggekeken. Alle drie de duels werden winnend afgesloten. ‘Ongelooflijk dat we dit in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gekregen’, doelt Fons Groenendijk op positieve resultaten van de laatste tijd.

ADO werd twee maanden geleden nog afgeschreven, maar na het drieluik van deze week (Roda JC, Willem II, FC Groningen) kan er met recht gezegd worden dat het Groenendijk-effect zichtbaar wordt. De Haagse club lijkt de gevarenzone in de eredivisie te hebben verlaten en er is geloof.‘We doen dit met de staf, waar ik een enorme klik mee heb. Het is iets van ons allemaal. Maar het is echt een geweldig proces wat we doormaken.’ […] ‘Ik kan hier nog niet van genieten. Je beseft het niet. Van de laatste vijf wedstrijden winnen we er vier. Dat heb ik zelf als trainer nog nooit meegemaakt. Biertje? Ja, absoluut', lacht de coach.Dat het een zware week voor ADO Den Haag was, werd zaterdag tegen Groningen wel duidelijk. ‘Het heeft heel veel gevraagd van de jongens. Ze konden het op een gegeven moment niet meer belopen en dan kom je uiteindelijk toch nog in de problemen. Dat is een negatief puntje van deze wedstrijd, maar dat kan ik wel opzij zetten.'