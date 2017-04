Euforie, maar ook realisme bij ADO Den Haag: ‘Top week, maar nog niet veilig'

DEN HAAG - Met negen punten in zes dagen heeft ADO Den Haag een heerlijke week achter de rug. Aan directe degradatie wordt eigenlijk niet meer gedacht, maar de nacompetitie is nog altijd niet uit het zicht. ‘Echt een top week, maar we zijn nog niet veilig’, benadrukt Aaron Meijers.

‘Negen punten pakken is echt luxe voor ons, maar we gaan geen polonaise lopen. Er staan nog zoveel ploegen dicht bij elkaar onderin. We moeten echt nog wel aan de bak, maar hebben een goede stap gezet.’Hoeveel punten ADO aan het einde van de rit moet hebben om nacompetitie te ontlopen? ’Ik denk 34, dat is het gemiddelde. Eén overwinning dus, dan moet het wel goed zijn.’Tegen FC Groningen kende ADO zaterdag een droomstart. In de eerste helft werd er drie keer gescoord en leek het een gelopen wedstrijd. Toch werd het nog spannend. Gemakzucht? ‘Nee, daar heeft de staf in de rust echt wel op gehamerd, dat we niet moesten verslappen. We begonnen goed, maar we maken het onszelf dan wel weer heel moeilijk.'