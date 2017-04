Steekpartij op de Goeverneurlaan in Den Haag

Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Goeverneurlaan in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag iemand neergestoken. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde rond 02.30 uur op de kruising met het Lorentzplein. Wat de reden is van de steekpartij, is nog niet bekend. Door de steekpartij was de Goeverneurlaan een tijd lang afgesloten voor weggebruikers.



