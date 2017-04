Wereldtitelgevecht Mousasi stap dichterbij

LEIDEN - Gegard Mousasi is een stap dichterbij zijn absolute doel: wereldkampioen worden in het middengewicht van de UFC. De Leidenaar won in de nacht van zaterdag op zondag van voormalig wereldkampioen Chris Weidman met een technische knock-out.

Het was voor Mousasi een tijd onzeker of hij wel kon deelnemen aan het evenement in Buffalo. Vanwege het ingestelde inreisverbod door de Amerikaanse president dreigde de in Iran geboren sporter het gevecht te missen. Uiteindelijk kon hij toch afreizen naar de staat New York.De overwinning op Weidman is een belangrijke zege voor Mousasi. De Nederlandse vechter stond voor het gevecht vijfde op de wereldranglijst, Weidman vierde. De kans dat Mousasi de volgende keer om de wereldtitel mag vechten is een stuk groter geworden.