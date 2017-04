Auto's in vlammen op in Den Haag en Delft

DEN HAAG - Aan de Borstelbies in de Haagse wijk Ypenburg zijn drie auto's afgebrand. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Ook in Delft gingen drie auto's in vlammen op.

Dat was op het Vorrinkplein en in de Gildestraat. De politie onderzoekt de branden in Delft en sluit brandstichting niet uit.Het is niet de eerste keer dat er in de buurt auto's in vlammen opgaan. Aan het Neogotiekhof in Nootdorp, een kleine drie kilometer van de Borstelbies, brandden in de nacht van maandag op dinsdag vier auto's uit. Het is niet bekend of de branden in verband staan met elkaar.