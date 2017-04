Inval in nachtclub No Limit in Zoetermeer; niets gevonden

Foto Regio 15

ZOETERMEER - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een inval gedaan in nachtclub No Limit in Zoetermeer. De bezoekers werden gecontroleerd. Volgens een woordvoerder van de gemeente Zoetermeer is er niets onrechtmatigs geconstateerd.









In december vorig jaar ging No Limit weer open nadat de club op last van de gemeente dicht moest na geweldsincidenten. Burgemeester Charlie Aptroot liet bij de aankondiging van de tijdelijke sluiting weten dat de zaak bij het volgende incident definitief dicht moet.

Door: Redactie Correctie melden