Autobranden in de regio; een kort overzicht

DEN HAAG - Den Haag, Nootdorp en Delft worden de laatste weken geteisterd door autobranden. De laatste waren in de nacht van zaterdag op zondag in Delft en Den Haag, waar in totaal zes auto's in vlammen opgingen.

In de Heiloostraat in Den Haag gaat op 6 april een auto in vlammen op.Twee dagen eerder brandden in Nootdorp in een nacht maar liefst vier geparkeerde auto’s uit aan het Neogotiekhof. Ze zouden met vloeistof zijn overgoten.Ook in maart zijn er autobranden. In de Ruijsdaelstraat brandt op 14 maart een auto uit. Een week eerder gaat een auto aan de Sara Burgerhartweg in Den Haag een auto in vlammen op.Op 1 maart wordt in de Columbusstraat in Den Haag een auto in brand gestoken.In alle gevallen doet de recherche onderzoek. Daders zijn nog niet gevonden. Het is niet bekend of er verband is tussen de branden.