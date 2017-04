Man opgepakt op Leiden Centraal na dreigen in trein

DEN HAAG - De trein van Den Haag naar Amsterdam is zondagochtend op Leiden Centraal gestopt, nadat een man had gedreigd in de trein. De politie heeft de man uit de trein gehaald en opgepakt.

Het incident gebeurde rond 10.15 uur. Agenten vonden geen wapen bij de man en ook in de trein is geen wapen gevonden. Alle mensen moesten met een andere trein hun weg vervolgen.



