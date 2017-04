Nieuwe schoenen nekken Khalid Choukoud in marathon Rotterdam

DEN HAAG - Khalid Choukoud is zondag vroegtijdig uit de marathon van Rotterdam gestapt. De Haagse hardloper, die mikte op een eindtijd van onder de 2.10, ondervond te veel hinder van een blaar onder zijn voet. 'Het heeft geen zin om hiermee door te lopen. Dan maak ik het alleen maar meer kapot', zei hij bij de NOS.

De oorzaak? 'Ik loop voor het eerst op deze nieuwe schoenen een marathon. Ik voelde mij heel sterk op het begin, liep heel ontspannen, maar bij 21 kilometer voelde ik de blaren zitten.''Ik heb hier drie jaar hard voor moeten trainen, maar ik kom hier sterker van terug. Het blijft een marathon en dat is een van de moeilijkste afstanden.' Het was de vierde marathon voor Choukoud, die een persoonlijk record heeft van 2.10.52.Marius Kimutai won de 37e editie van de marathon van Rotterdam. De Keniaan liep in zijn elfde marathon onder een stralende voorjaarszon de 42,195 kilometer in officieus 2.06.03. Hij liep in de slotkilometers weg uit de kopgroep en kwam solo aan op de Coolsingel.Abdi Nageeye mag zich vanaf zondag de snelste Nederlander ooit in de marathon van Rotterdam noemen. De 28-jarige atleet van Somalische afkomst liep de 42,195 kilometer door de Maasstad in 2.09.34 officieus en dook daarmee ruim onder de 2.10.04 die Marti ten Kate in 1989 neerzette.